recherche
Magazines

L'émission "Ça se discute" fera son retour sur RMC Life le 15 octobre 2025 avec Estelle Denis

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 23 septembre 2025 132
L'émission "Ça se discute" fera son retour sur RMC Life le 15 octobre 2025 avec Estelle Denis

L'émission "Ça se discute", diffusée de 1994 à 2009 sur France 2, fera son grand retour à la télévision mercredi 15 octobre 2025 à 21:10 sur RMC Life.

Générique, décor, oreillette, thèmes singuliers, invités étonnants, discours rares et échanges nourris… "Ça se discute" était l’émission phare des années 90 présentée par Jean-Luc Delarue, qui a marqué la télé et la société.

Le 15 octobre 2025, la chaîne RMC Life lui redonne vie avec Estelle Denis aux commandes.

Retrouvez "Ça se discute" à 21:10 pour une grande soirée autour d’un long reportage sur un thème de société, suivi d’échanges en plateau. Estelle Denis questionnera nos invités sur leurs choix de vie, accompagnée d’un spécialiste pour informer et conseiller. Une célébrité sera grand témoin et un ancien invité racontera son parcours depuis sa première venue.

Pour cette première édition, "Ça se discute" s’intéresse à un sujet poignant : chaque année en France, 60 000 personnes disparaissent soudainement, laissant famille et proches dans l’angoisse et le doute. Où chercher ? Qui appeler ? Que faire ? Et comment savoir si la disparition est volontaire ?

Autant de questions abordées grâce aux témoignages des invités d'Estelle Denis :

Sandrine, maman de Louenn, adolescent disparu en Espagne.

Vincent, financier expatrié dont les enfants ont été kidnappés.

Sabrina, à la recherche de son compagnon disparu en décembre 2023.

Sylvie, détective bénévole ayant résolu 28 affaires sur 30.

Diary, qui a tout quitté du jour au lendemain malgré un brillant parcours scolaire.

Cinq invités, cinq histoires fortes, sous le regard de Dominique Rizet, journaliste et expert Police-Justice, à la tête de "Faites entrer l’accusé" sur RMC Découverte.

Dernière modification le mardi, 23 septembre 2025 16:44
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Primes à venir, Invités des émissions
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; mardi 23 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

"Les maternelles XXL" mardi 23 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

23 septembre 2025 - 16:57

Sur le même thème...

&quot;Les maternelles XXL&quot; mardi 23 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

"Les maternelles XXL" mardi 23 septembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

23 septembre 2025 - 16:57

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

"Envoyé Spécial" jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du mag…

23 septembre 2025 - 11:26 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL