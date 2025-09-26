"28 minutes" vendredi 26 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 26 septembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Isabelle Saporta, essayiste et éditorialiste.

Nesrine Slaoui, écrivaine et journaliste.

Philippe Manière, essayiste et président co-fondateur de Vae Solis Communications.

Pascal Gros, dessinateur de presse.

Faut-il priver de droits civiques les grandes fortunes qui fuiraient la France ?

Les mesures budgétaires du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, dont le gouvernement n’est pour l’heure pas encore formé, sont très attendues, notamment sur la question de la taxation des ultra-riches. Cette problématique est au cœur du débat fiscal depuis la proposition de l’économiste Gabriel Zucman de mettre en place un impôt plancher de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros. Derrière la taxe Zucman, se cache un autre débat : que faire face aux menaces de départ du territoire national des grandes fortunes françaises ? Le député de la Somme, François Ruffin, a évoqué cette semaine sur RMC la possibilité d’une “privation des droits civiques" de ceux qui quitteraient la France. L’économiste Thomas Piketty est, lui aussi, allé dans le sens de mesures coercitives, dans une interview pour l’agence de presse “Bloomberg” : "Si vous ne payez pas, vous vous mettez dans la même situation que toute personne qui décide de ne pas payer ses impôts. Vos avoirs peuvent être gelés, vous pouvez être arrêté à l’aéroport. C’est la vie des gens normaux.”

Cinq ans ferme pour Nicolas Sarkozy : État de droit protecteur ou oppresseur ?

Jeudi 25 septembre, l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme pour “association de malfaiteurs” dans le procès sur le financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Cette condamnation est assortie d’un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire, impliquant son incarcération prochaine. Nicolas Sarkozy sera donc convoqué le 13 octobre devant le Parquet national financier pour connaître les modalités de son incarcération. À la sortie du tribunal, l’ancien chef de l’État a fustigé cette décision, qu’il qualifie d’“une gravité extrême pour l'État de droit”. “S’ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent”, a-t-il ajouté. Ce serait la première fois dans l’histoire de la Cinquième République qu’un président est emprisonné.

Renaud Dély recevra l’historien et écrivain Bruno Fuligni qui publie “Voyage en France australe”, aux éditions Allary. Bruno Fuligni embarque le lecteur à la découverte de ces terres lointaines dont la simple évocation fait rêver : les îles Crozet, Kerguelen, Amsterdam, Saint-Paul, ou encore leurs cousines tropicales les îles Éparses. Ce voyage s’opère aussi dans le temps, car Bruno Fuligni est le premier à avoir pu consulter les archives historiques de ces territoires.

“La plus grande arnaque jamais menée contre le monde.” Voici les mots choisis par Donald Trump pour qualifier le changement climatique, à la tribune des Nations unies. Lors d’un discours prononcé mercredi soir par visioconférence, Xi Jinping, le président chinois a pris le contre-pied du président américain en affirmant, lui, que la Chine réduirait ses émissions nettes de gaz à effet de serre de 7 à 10 % d'ici 2035. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

C’est l’histoire d’une panne d’escalator devenue un incident diplomatique. Avant de prononcer son discours à l’Assemblée générale de l’ONU, l’escalier mécanique emprunté par Donald Trump et son épouse Melania Trump s’est arrêté, déclenchant la colère du président américain. La Maison Blanche a dénoncé un sabotage. C’est le point com de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la Une de l’hebdomadaire italien “L’Espresso” sur Vladimir Poutine, les photos de la semaine soigneusement sélectionnées par nos invités, ainsi que Le Monde des choses, la nouvelle chronique de David Castello-Lopes.