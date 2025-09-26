recherche
Magazines

"C à vous" vendredi 26 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 26 septembre 2025 272
"C à vous" vendredi 26 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 26 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 26 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Crise du logement, taux immobilier, instabilité politique...

Véronique Bédague, PDG de Nexity qui publie l’étude "Baromètre du logement et de l'immobilier" pour Odoxa-Nexity-BFM.

40 ans de l'appel de Coluche qui a lancé les “Restos du cœur”

Romain Colucci, fils aîné de Coluche.

Patrice Douret, président des "Restos du cœur".

Maryse Gildas, co-animatrice de l'émission "Y'en aura pour tout le monde" avec Coluche.

20:00 C à vous, la suite

Marina Foïs et Roschdy Zem, pour le film “Moi qui t’aimais”.

Louane, pour son nouveau titre “Chien” qu’elle chantera en live sur le plateau.

Dans la cuisine de C à vous

Rebecca Beaufour, cheffe du restaurant Dante à Paris 10

Dernière modification le vendredi, 26 septembre 2025 17:11
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; vendredi 26 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" vendredi 26 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

26 septembre 2025 - 17:15

Sur le même thème...

&quot;Quotidien&quot; vendredi 26 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" vendredi 26 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

26 septembre 2025 - 17:15

A ne pas manquer...

&quot;Échappées belles&quot; aux sources de la Malaisie, samedi 27 septembre 2025 sur France 5

"Échappées belles" aux sources de la Malaisie, samedi 27 septembre 202…

25 septembre 2025 - 14:44 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL