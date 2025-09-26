"C à vous" vendredi 26 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 26 septembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 26 septembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Crise du logement, taux immobilier, instabilité politique...

Véronique Bédague, PDG de Nexity qui publie l’étude "Baromètre du logement et de l'immobilier" pour Odoxa-Nexity-BFM.

40 ans de l'appel de Coluche qui a lancé les “Restos du cœur”

Romain Colucci, fils aîné de Coluche.

Patrice Douret, président des "Restos du cœur".

Maryse Gildas, co-animatrice de l'émission "Y'en aura pour tout le monde" avec Coluche.

20:00 C à vous, la suite

Marina Foïs et Roschdy Zem, pour le film “Moi qui t’aimais”.

Louane, pour son nouveau titre “Chien” qu’elle chantera en live sur le plateau.

Dans la cuisine de C à vous

Rebecca Beaufour, cheffe du restaurant Dante à Paris 10