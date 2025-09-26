recherche
"Les rencontres de 20h30" : hommage à Claudia Cardinale vendredi 26 septembre 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 26 septembre 2025 251
"Les rencontres de 20h30" : hommage à Claudia Cardinale vendredi 26 septembre 2025 sur France 2

Vendredi 26 septembre 2025, après le 20H de France 2, le magazine "Les rencontres de 20h30" rend hommage à Claudia Cardinale, icône du cinéma disparue  le 23 septembre 2025 à l’âge de 87 ans.

Le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Hommage à Claudia Cardinale

En 1970, Claudia Cardinale est une actrice en vue qui a déjà tourné avec Federico Fellini, Luchino Visconti, Sergio Leone… Le jour où on lui propose un western mettant en scène deux femmes cheffes de gang, elle dit oui, mais à une condition : que sa partenaire à l'écran soit Brigitte Bardot, l’idole de son adolescence et son modèle.

La rencontre entre les deux stars de cinéma ne va cependant pas se faire sans étincelles. Comment les deux actrices ont-elles vécu ce premier tournage en commun ? Elles ont accepté toutes les deux de le raconter, mais, là aussi, à leur façon…

Un hommage signé Alexandra Willot-Beaufils, Clément Voyer, Jean-Baptiste Jacquet, Vincent Barral et Elise Leygnier.

