"Le monde de Jamy" : Méga-orages, au plus près des colères du ciel, lundi 29 septembre 2025 sur France 5

Lundi 29 septembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera un numéro inédit du magazine "Le monde de Jamy" dont le thème sera « Méga-orages, la nouvelle menace ».

Chaque année en France, on recense 250 jours d’orages qui, avec le réchauffement climatique, deviennent de plus en plus violents, voire meurtriers. Peut-on les anticiper ? Foudre, grêle, crues éclair, comment faire face ?

Pour comprendre comment ils se forment, Jamy se jette dans la gueule du loup. Le 25 juin 2025, alors que la France est traversée du nord au sud par une vague d’orages exceptionnelle (52 départements en vigilance Orange), il accompagne un chasseur d’orages pour s’approcher au plus près des colères du ciel.

Faut-il plus qu’autrefois craindre la foudre ? Comment choisit-elle ses cibles ? Nous verrons comment protéger sa maison et adopter les bons gestes quand on est surpris sous un orage.

Très souvent, ces méga-orages s’accompagnent d’un bombardement de grêlons, parfois gros comme des balles de tennis. Pourquoi prennent-ils autant de volume ? Premières victimes : nos voitures. Nous verrons comment les « débosseleurs » rendent votre carrosserie comme neuve, sans avoir à la changer ni même la repeindre ?

Encore plus dangereux : les pluies diluviennes et les inondations éclair qu’elles provoquent. La ville de Cannes redoute une réédition de l’orage d’octobre 2015 qui avait causé la mort de 20 personnes. Dix ans après, nous verrons comment la ville se prépare à affronter le prochain déluge.

