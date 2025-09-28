2ème édition de l'opération "Aidants, il est temps de les aider" mardi 30 septembre 2025 sur France 5 (vidéo)

Mardi 30 septembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera une nouvelle soirée événement consacrée aux aidants avec un nouveau numéro de "Aidants, il est temps de les aider".

À l’occasion de la Journée nationale des aidants le 6 octobre 2025, France Télévisions met en lumière ces héros du quotidien en proposant une nouvelle soirée spéciale présentée par Théo Curin, avec la participation de Gwendoline Hamon et de Max Boublil.

Ces deux artistes, sensibles à l'investissement et au poids des responsabilité des aidants, participent à la 2ème édition de l'émission Aidants, il est temps de les aider.

Une immersion éclairante dans le quotidien des aidants familiaux qui manquent encore singulièrement de reconnaissance et de visibilité alors que leur rôle est essentiel. En France, près de 11 millions de personnes soutiennent chaque jour un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Quelles sont les solutions pour les soutenir et les accompagner, prévenir leur isolement, leur épuisement ?

En s'emparant de cette cause solidaire et citoyenne, Aidants, il est temps de les aider a reçu le Laurier civique & Grande cause aux Lauriers de l'Audiovisuel 2025.

Présentation de la soirée événement

Pendant deux jours, Théo Curin propose à Gwendoline Hamon et à Max Boublil d'endosser le rôle d'aidant auprès de leurs aidés, respectivement Christian et Salif, et partage avec eux la réalité de l'engagement et du dévouement de celles et ceux qui consacrent leur vie à un proche.

Pendant 48 heures, Gwendoline et Max s'immergent dans ce quotidien d’aidant vécu respectivement par Hélène avec son père et Godeline auprès de son mari.

Quant à Théo, il offre aux deux aidantes une parenthèse de répit et d'espoir, loin des carcans du quotidien et organise également des rencontres, propose des conseils qui pourraient changer leur vie.

Aidants, il est temps de les aider met en lumière ces héros essentiels à notre société et leur offre des pistes de solutions concrètes pour améliorer leur existence.

Premier numéro avec Gwendoline Hamon

Pour ce premier numéro, Théo Curin et Gwendoline Hamon vont vivre une expérience humaine unique avec Hélène et Christian.

Hélène, 54 ans, est la fille de Christian, âgé de 87 ans. Christian est atteint d'une maladie assimilée Alzheimer avec des problèmes de surdité, de vision et de motricité.

Depuis bientôt un an, Hélène s'occupe de son père à plein temps. Elle a mis sa vie professionnelle et personnelle entre parenthèses. Elle est devenue la « mère » de son « père ».

Pendant 48 heures, Gwendoline Hamon devient l'aidante de Christian. Elle partage avec lui l'intimité d'une vie rythmée par des soins et la nécessité d'une vigilance permanente.

Vient ensuite le temps, avec Théo et Hélène, de la rencontre avec des professionnels et avec d'autres aidants en mesure d’apporter des conseils et des pistes pour alléger sa charge mentale.

Second numéro avec Max Boublil

Dans ce deuxième épisode, Théo Curin et Max Boublil vont vivre une expérience inédite à la rencontre de Godeline et de Salif.

Godeline, 36 ans, est la compagne de Salif, 42 ans, qui a été victime d'un AVC suivi de nombreuses complications à la suite de plusieurs opérations.

Depuis plusieurs années, Godeline s'occupe de son mari et de sa fille âgée de 3 ans. En arrêtant de travailler, elle a dû renoncer au job de ses rêves. Elle consacre ses journées à mener un combat au détriment de sa propre santé.

Pendant deux jours, Max Boublil va vivre le quotidien harassant de cette jeune femme.

Au-delà des contraintes journalières, Max apprend à connaître cet homme en partageant avec lui des moments complices forts en émotion.

Quant à Théo Curin, il propose à Godeline d'apprendre à lâcher prise, à mieux gérer sa fatigue, en lui faisant rencontrer d'autres aidantes et des spécialistes.

"C ce soir" prolonge la soirée

À 22:55, le magazine "C ce soir" présenté par Karim Rissouli prolongera le débat. Les invités seront communiqués mardi soir.