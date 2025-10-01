recherche
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 1er octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 1 octobre 2025 773
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 1er octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 1er octobre 025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Nouvelles drogues : addicts, ils témoignent pour alerter les jeunes

Djessy a commencé à fumer du PTC à 16 ans et demi et est vite devenu accro, jusqu’à consommer quotidiennement de fortes doses. Sa vie tournait autour de cette drogue, qui détruisait sa santé et son équilibre. Après un déclic, il a arrêté et veut désormais sensibiliser les jeunes aux dangers du PTC qui est trop banalisé.

Meghan a commencé le snus il y a un an et demi pour arrêter de fumer. Rapidement devenue dépendante, aujourd'hui elle organise sa vie autour de sa consommation. Elle subit déjà de graves effets sur sa santé et veut arrêter, mais elle se sent démunie et le produit est méconnu des professionnels de santé.

15:05 Elles ont fait le choix de laisser leur enfant à l'adoption

Faustine Bollaert reçoit 3 invitées qui se livrent avec sincérité sur un événement bouleversant.

Tombée enceinte accidentellement à 15 ans, Emmanuelle a gardé sa grossesse secrète jusqu’au 7e mois. Trop jeune, elle a préféré accoucher sous X pour le bien-être de sa fille. La fille qu’Emmanuelle a placée à l'adoption a aujourd’hui 33 ans et depuis 2002, elle peut consulter son dossier avec toutes les informations sur sa mère, mais elle ne l’a toujours pas fait.

À 21 ans, Alexandrine a été violée par un inconnu dans la rue. 6 mois plus tard, elle découvrait sa grossesse. Traumatisée par son agression et sans moyens pour s’occuper de sa fille, elle a accouché sous X. Elle a laissé toutes ses informations dans le dossier de son enfant.

Manel, maman d'un petit garçon de 4 ans, a récemment accouché sous X. Suite à une nouvelle relation, elle tombe enceinte, mais l'homme ne veut pas assumer ce bébe. Manel ne se voit pas assumer ce nouvel enfant seul et décide de le placer. Mais après la naissance et le transfert du bébé, elle souhaite le récupérer.

Dernière modification le mercredi, 01 octobre 2025 09:48
Magazines
Suivez nous...

