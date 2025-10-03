"28 minutes" vendredi 3 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 3 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Jean Quatremer, correspondant européen de Libération.

Flora Ghebali, entrepreneure, activiste dans la transition écologique,

Paul Melun, écrivain.

Coco, dessinatrice de presse.

Maroc : des réseaux sociaux à la rue, la Gen Z 212 mobilisée contre le pouvoir

Après le Népal et Madagascar, le Maroc voit à son tour la jeunesse se révolter dans le pays contre la corruption et le manque de services publics. Surnommé la "Genz Z 212", "Gen Z" pour "génération Z", née entre 1997 et 2012, et "212" pour l’indicatif téléphonique du Maroc, ce mouvement est né sur Discord, une plateforme de communication en ligne. Des réseaux sociaux à la rue, les actions protestataires ont commencé le week-end dernier à Agadir, dans le sud-ouest du pays, avant de s'étendre dans l'ensemble du territoire.

La mort suspecte, mi-septembre, de huit femmes marocaines dans un hôpital à Agadir est à l’origine du soulèvement, tandis qu'à 24 heures d'intervalles, le roi Mohammed VI inaugurait de nouvelles installations coûtant des centaines de millions d’euros. Fracture d'autant plus accentuée depuis que le Maroc se prépare à accueillir la coupe du monde de football 2030.

Mercredi 1er octobre à Leqliaa, près d'Agadir, trois personnes ont été tuées par les forces de l'ordre lors d'une manifestation autorisée par les autorités, selon le premier ministre marocain, Aziz Akhannouch. Celui-ci prône le dialogue alors que le roi reste silencieux.

Macron–Poutine : "l’escalade permanente" ?

Le sommet européen s’est tenu le 1er octobre, à Copenhague, dans un pays survolé récemment par des drones russes. La défense de l’espace aérien, comme la création d’un “mur antidrones” ont été abordées sans réel accord entre les Vingt-Sept. Emmanuel Macron a voulu, quant à lui, délivrer un message "clair" : "Les drones qui violeraient nos territoires représentent un risque important, ils peuvent être détruits." Vladimir Poutine a profité de cette réunion pour sortir de son silence en déclarant que la Russie suivait attentivement "la militarisation croissante de l’Europe", promettant une "réponse aux menaces". La nuit dernière, l’aéroport de Munich a été fermé jusqu'au matin après plusieurs observations de drones dont l’origine reste encore inconnue.

Renaud Dély recevra le photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand qui publie “France, un album de famille”, aux éditions Actes Sud. Ce livre écrit avec le démographe et historien Hervé Le Bras, regroupe plus de 900 portraits de Français photographiés aux quatre coins de la France. Il sera complété par une exposition à l’Hôtel de Ville de Paris à la Toussaint et par un documentaire, "France, une histoire d’amour", qui sortira en salles le 5 novembre.

Hélène Laporte et Sébastien Chenu ont retrouvé leurs postes de vice-présidents de l’Assemblée nationale après un vote le mercredi 1er octobre. Cyrielle Chatelain, présidente du groupe écologiste, a accusé les macronistes de ne pas être dans une logique de front républicain. Face à elle, Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, considère que la présence des députés RN met fin à une anomalie démocratique. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

C’est l’histoire de Tilly Norwood, nouvelle vedette de cinéma au sourire éclatant. Elle a été révélée au Festival du film de Zurich il y a quelques jours pour son rôle dans une comédie. Fun fact, tout est faux, Tilly Norwood a été entièrement créée par l’intelligence artificielle, tout comme la comédie. Hollywood s'indigne, c’est le "point com" de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la "une" internationale sur la réaction de Donald Trump au shutdown américain, les photos de la semaine soigneusement sélectionnées par nos invités, ainsi que "Le monde des choses", la nouvelle chronique de David Castello-Lopes.