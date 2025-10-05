"Appel à Témoins" sur M6 mardi 7 octobre 2025, les affaires qui seront traitées par Julien Courbet (vidéo)

Mardi 7 octobre 2025 à 21:10, M6 diffusera le 15ème numéro de l'émission "Appel à Témoins" présenté par Julien Courbet. Voici les nouvelles affaires qui seront traitées dans l'émission.

Parce que depuis des mois ou des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle, parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier, ces personnes veulent des réponses.

Aux côtés de Julien Courbet, enquêteurs, procureurs, avocats, mais aussi les proches des victimes viennent en plateau lancer des appels à témoins en direct.

3 nouvelles affaires non élucidées :

Disparition inquiétante • Michèle Gaborieau (Paris, 75)

Non-lieu en 2023, Affaire à l’étude au Pôle Cold Case de Nanterre. Il pourrait s’agir d’un meurtre.

Le 10 juin 1999, Michèle Gaborieau disparaît après un dîner au restaurant avec son mari, avec lequel elle est en cours de séparation. Sa voiture ne sera jamais retrouvée.

Depuis 24 ans, Céline, la fille de Michèle, dénonce une enquête bâclée : à l’époque des faits, les policiers ont conclu, après 3 jours de vaines recherches, à une disparition volontaire. Céline se bat aujourd’hui pour faire éclater la vérité. Et elle nourrit désormais de lourds soupçons à l’égard de son propre père, aujourd’hui décédé. Le comportement de ce dernier après la disparition, mais aussi d’étonnantes découvertes que Céline fait à son domicile après sa mort, font en effet émerger le portrait inquiétant d’un homme infidèle, vénal, très intéressé par le patrimoine de sa femme et au cœur de trafics et de fréquentations douteuses.

Après des années à mener sa propre enquête, Céline est également convaincue que son père a été aidé pour faire disparaître sa mère, et que ce complice est encore en vie. Elle compte sur "Appel à témoins" pour que les langues se délient enfin !

Mort mystérieuse • Laurent Journiac (Clermont-Ferrand, 63)

Enquête en cours.

Le 5 mai 2014, le corps de Laurent Journiac est retrouvé, nu, enfermé à l’intérieur du coffre de sa voiture, stationnée dans une ruelle de Clermont-Ferrand. Alors qu’a-t-il donc pu arriver à cet homme a priori sans histoires ?

L’intervention d’un tiers ne fait aucun doute, pourtant pendant de longues semaines aucune piste ne se dessine. Jusqu’à ce que la compagne de la victime avoue, quelques mois plus tard, avoir menti. C’est elle qui avait découvert devant chez elle le corps nu de son mari dans le coffre de sa voiture. Prise de panique, elle aurait elle-même déplacé le véhicule pour le cacher dans une ruelle de Clermont-Ferrand. Pourrait-il s’agir d’une dispute qui a mal tourné ? Qui aurait pu l’aider, car seule elle n’aurait pas pu déplacer le corps ? La compagne clame son innocence, avançant que celui-ci s’adonnait au libertinage et que cela aurait pu lui attirer des ennuis. Après l’avoir placée en détention pendant 2 mois et demi, les enquêteurs l’ont remise en liberté, estimant que les charges contre elle étaient insuffisantes.

La famille de la victime espère recueillir des témoignages de la part de l’entourage du couple, et de toute personne qui aurait vu ou entendu quelque chose le soir de sa disparition, ou qui aurait reçu d’éventuelles confidences.

Disparition mystérieuse • Frédéric Derlot (Novel, 74)

Affaire classée sans suite en juillet 2023, il pourrait s’agir d’un meurtre.

Frédéric Derlot, 50 ans, a disparu le 26 août 2018 à Novel en Haute-Savoie. Ce jour-là, ce sportif chevronné, qui passait quelques jours de vacances en solitaire dans la région avant de reprendre le travail, avait prévenu ses proches qu’il partait faire une randonnée d’une journée en montagne. Mais Frédéric n’est jamais revenu de cette marche dont il connaissait pourtant bien l’itinéraire.

Pour les enquêteurs, il s’agit d’un accident : Frédéric a pu tomber dans une des nombreuses crevasses. Mais pour sa famille, c’est impossible ! Frédéric était trop aguerri et avait une grande expérience de la survie en montagne, du fait également de son passé de militaire. Aux yeux de ses proches, d’autres pistes ont en revanche été insuffisamment creusées. Celle du travail, car un rendez-vous avec son supérieur se serait très mal passé, et la piste familiale. Depuis la mort de son père 6 mois plus tôt, les tensions semblaient exacerbées avec certains membres de sa famille autour de l’héritage, et Frédéric disait se sentir menacé.

“Appel à témoins” recherche les collègues et amis de Frédéric Derlot qui savent ce qu’il s’est passé ce 26 août 2018 mais qui n’osent pas parler.

Si vous avez des informations à communiquer

Un numéro vert 0800 10 11 21 non surtaxé est mis à la disposition des téléspectateurs, 5 jours avant le direct et durant et toute l’émission.

L’adresse email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. reste ouverte en permanence.