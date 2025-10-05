recherche
"En société" dimanche 5 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

dimanche 5 octobre 2025
"En société" dimanche 5 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

Dimanche 5 octobre 2025 à 18:30, Emilie Tran Nguyen présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "En société". Voici le sommaire et les invités reçus cette semaine.

"En société" est le rendez-vous d'access du dimanche soir construit autour de trois grands reportages. Une émission qui se veut riche en images avec de l'immersion, des portraits mais aussi des grands récits...

Avec son équipe, Emilie Tran Nguyen raconte les vies, les destins des femmes et des hommes, tous ceux qui marquent notre époque, interrogent, inspirent ou même dérangent notre société.

Revenir sur le terrain pour être au plus près de la parole et des faits, renforcer l'image et le reportage pour donner à voir tous les visages de notre société.

Autour d'Emilie Tran Nguyen, les reporters de la rédaction viendront nous raconter ce qu'ils ont vu, les coulisses de leur rencontre mais aussi tout ce qu'il n'ont pas pu forcément filmer.

En plateau, des intellectuels ou des témoins interviendront pour réagir et approfondir les grandes questions posées par les reportages.

Au sommaire ce dimanche 5 octobre 2025 :

Crise politique  Une semaine crutiale

Marc Lazar, historien.

Charles Sapin, journaliste.

Gaza • La paix 2 ans après ?

Alain Finkielkraut, essayiste.

Annie Cohen-Solal, écrivaine.

Tous prisonniers de nos identités ?

Astrid Von Busekist, politologue.

Dernière modification le dimanche, 05 octobre 2025 15:55
