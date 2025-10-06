"Des racines et des ailes - Mon île en Normandie" mercredi 8 octobre 2025 sur France 3

Mercredi 8 octobre 2025 à 21:10 sur France 3, le magazine "Des racines & des ailes" vous emmènera à la découverte d’îles singulières au large de la Normandie.

Cernées par des courants violents, ces îles découpées de falaises abruptes, forment un archipel exceptionnel.

Si Jersey, Guernesey, Sercq, Aurigny sont britanniques, l'archipel de Chausey est resté français. Ces îles ont en commun leur héritage normand et défendent farouchement leur identité.

Nous embarquerons à bord du chalutier de Malo, 24 ans, l’un des plus jeunes artisans pêcheurs côtiers. Le marin, au milieu des récifs de Chausey, relève chaque jour ses casiers remplis de homards, de bulots et du trésor local : la moussette.

Sur Chausey, au début du printemps, Laurence et Vincent retrouvent leur propriété familiale, l’unique hôtel de l’île. Fermée pendant tout l’hiver, la bâtisse a besoin d’un rafraîchissement avant le lancement de la belle saison et l’arrivée des touristes.

À Jersey, après le décès de sa grand-mère, Zoé a tout quitté pour venir travailler avec sa mère dans la ferme familiale. La trentenaire se retrouve à la tête d’un troupeau de 70 vaches jersiaises, réputées dans le monde entier pour la qualité de leur lait.

Grâce à l’historienne Sophie Poirey, nous pénétrerons dans les archives de la cour royale à Guernesey. Elles conservent précieusement les chartes rédigées par les souverains anglais successifs. Ces textes définissent les privilèges octroyés aux îliens depuis le XIVe siècle et perdurent aujourd'hui.

Toujours à Guernesey, nous suivrons également les derniers préparatifs avant la réouverture au public de Hauteville House, la maison où Victor Hugo passa quinze ans en exil. Une demeure stupéfiante que le célèbre écrivain a entièrement décorée. Après plusieurs mois de restauration, les tapisseries de la salle à manger vont être remises en place.

A Sercq, sur ce petit territoire de 5kms2, Christopher Beaumont, le Seigneur de l’île, perpétue la tradition héritée du Moyen-Age.

Sur l’ilot le plus méconnu et le plus surprenant, les Ecréhous, Andrew et Laura jouent les Robinson Crusoé dans leur minuscule cabane de pêcheur perchée sur un rocher. Un héritage familial, un véritable trésor !

Un film de Marie-Agnès Suquet et Jérôme Mignard.