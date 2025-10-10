"Ça commence aujourd'hui" vendredi 10 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 10 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert un numéro du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici le thème et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Les jours d'après : Un petit truc en plus... et une sacrée joie de vivre

Camille a été victime d'un AVC à 7 ans ! Avec ses parents, ils étaient venus dans Ça commence aujourd'hui en novembre 2024, raconter cette terrible épreuve. Malgré son handicap, Camille est pleine de rêves, surtout en handisport, elle espère un jour faire du surf à haut niveau.

Codi souffre d'une maladie rare : l'atrésie de l'œsophage. Il nous avait épatés lors de son passage dans Ça commence aujourd'hui en novembre 2023 avec son sourire, sa positivité et sa maturité. Découvrez-le dans son quotidien, entre vie de famille, rendez-vous médicaux et le sport !