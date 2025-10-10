"28 minutes" vendredi 10 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 10 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Catherine Tricot, directrice de la revue Regards.

Antoine Buéno, essayiste.

Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien suisse Blick.

Marie Morelle, dessinatrice de presse.

Tour de vis autoritaire aux États-Unis : la démocratie américaine en péril ?

Le 47ème président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré ce mercredi vouloir l'emprisonnement du maire de Chicago, Brandon Johnson, ainsi que le gouverneur de l’Illinois, J.B. Pritzker. Il accuse ces deux démocrates de ne pas protéger les membres de la police de l’immigration (ICE) et de les empêcher de faire leur travail. Le président américain avait demandé le déploiement de 700 gardes nationaux à Chicago ce week-end, ville démocrate qu'il juge violente et dangereuse pour ses habitants. L'opposition démocrate a contesté la légalité du décret devant les tribunaux, et ce jeudi 9 octobre, une juge fédérale a suspendu ce déploiement, justifiant qu’il n’y a aucune preuve crédible quant à un danger de “rébellion". La mouvance antifa est dans le viseur de Donald Trump qu'il désigne comme "terroriste" ainsi que l'immigration. Mais, beaucoup considèrent ces actions comme des actes politiques afin de nuire directement à ses opposants. La dérive autoritaire est-elle déjà bien présente aux États-Unis ?

Un nouveau premier ministre à Matignon : reculer pour mieux sauter ?

Après la démission de Sébastien Lecornu, lundi 6 octobre, l'Élysée a déclaré deux jours plus tard que le nouveau premier ministre serait annoncé d'ici 48 heures par le président Emmanuel Macron. Le Rassemblement national, ce matin, s’est dit ouvert à un "accord de gouvernement" avec la droite dans l'hypothèse d'une nouvelle dissolution, une première. Objectif : une majorité absolue à l'Assemblée. Pour rappel, le futur premier ministre a jusqu'au lundi 13 octobre pour présenter son budget lors du Conseil des ministres.

Renaud Dély recevra Corentin de Chatelperron, qui publie "L'appart du futur" aux éditions Actes Sud. En plein cœur du Grand Paris, accompagné de Caroline Pultz, ils ont imaginé ensemble un logement low-tech pour limiter au maximum les émissions de CO2 et l’utilisation des ressources avec, par exemple, l’utilisation d’une douche champignonnière. Le livre s’accompagne d'une série documentaire du même nom disponible à partir du 15 octobre sur ARTE, ainsi qu'une exposition à partir du 11 octobre à Boulogne-Billancourt.

Le second tour de l’élection législative partielle dans le Tarn-et-Garonne aura lieu ce dimanche. Cette élection aurait dû, a priori, passer inaperçue puisque, quel que soit le résultat, les équilibres à l’Assemblée nationale ne seront pas changés. C’était sans compter la consigne de vote de Bruno Retailleau, patron des Républicains, qui a déclaré sur CNews : "Pas une seule voix pour la gauche”, alors que s’affronteront Cathie Bourdoncle, socialiste, et Pierre-Henri Carbonnel, candidat UDR/RN. Autrement dit, mieux vaut une victoire du RN qu’une victoire du PS, selon le chef de file des LR. C’est le duel de la semaine de Valérie Brochard.

Le Parlement européen a voté mercredi 8 octobre l’interdiction de l’association de termes liés à la viande à des produits ne contenant que des matières végétales. Si elle doit encore être négociée avec les 27 États européens, cette mesure s’inscrit dans une bataille qui fait rage notamment sur les réseaux sociaux entre influenceurs convaincus des bienfaits du mode de vie viandards et végétariens sensibles au bien-être animal. C’est le "point com" de Marjorie Adelson.

Depuis deux semaines, le procès, dans le Tarn, de Cédric Jubillar, accusé d’avoir assassiné son épouse, Delphine, disparue en décembre 2020, passionne le pays. Mercredi, la mère de l’accusé comparaissait pour parler de son fils, de ses regrets de ne pas s’en être suffisamment occupé enfant et de ses remords pour ne pas être intervenue quand sa relation avec Delphine a commencé à se détériorer. C’est l’histoire de la semaine de Frédéric Pommier.

Enfin, ne manquez pas la une internationale à propos de l’accord de paix pour Gaza, les photos de la semaine soigneusement sélectionnées par les invités, ainsi qu’une question très intéressante de David Castello-Lopes : peut-on faire pousser du blé avec du pipi ?