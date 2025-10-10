recherche
"M comme Maison" à Martillac et Paris vendredi 10 octobre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 10 octobre 2025
"M comme Maison" à Martillac et Paris vendredi 10 octobre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut (vidéo)

Ce vendredi 10 octobre 2025, le magazine "M comme maison" fait son grand retour sur T18 à 20:35 avec Stéphane Thebaut. Voici le sommaire des deux numéros diffusés cette semaine.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en general qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

20:35 Martillac

Rencontre avec Alice Tourbier, fondatrice des Sources de Caudalie, qui a confié la transformation de son hôtel aux architectes d'intérieur Delphine Sauvaget et Giovanna de Boresdon.

Dans le même esprit, Florent Igonin, artisan visionnaire, a fondé en 2017 Douelle Life en Gironde, transformant les douelles de barriques bordelaises en mobilier design et durable.

À Bordeaux, Yvonne LifeStore incarne ce mariage entre esthétique et responsabilité, tandis que les broc's bordelaises séduisent les amateurs de rareté et d'authenticité.

21:35 Paris

Thierry Michault a redonné à une ancienne ferme nourricière du château de Versailles, une nouvelle vie contemporaine.

Visite d'un hôtel qui grâce à l'architecte Christophe Bachmann a été totalement métamorphosée et décorée avec élégance dans une ambiance d'atelier d'artiste chère au peintre Camille Corot.

Jean Baptiste Martin, restaurateur du patrimoine, spécialiste du papier peint, rafle tous les succès depuis quelques années avec ses papiers dominotés. Niché au fond d'une cour pavée parisienne, il fait revivre un savoir-faire du XVIII siècle.

On parlera déco et pas n'importe quelle déco celle qui mélange le neuf et le chiné, celle qui marie vintage, contemporain, naturel et minimaliste et c'est Claire Leblond Faure qui a créé sa marque qui nous recevra.
Publié dans Magazines, Vendredi
Suivez nous...