"Sept à Huit" dimanche 12 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025 191
"Sept à Huit" dimanche 12 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 12 octobre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Ventes éphémères

Braderies d'usines, Colis surprises, paniers anti-gaspi, l'incroyable succès des ventes éphémères.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages  sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les fortunés de la cryptomonnaie, nouvelles proies du grand banditisme.

Rapts et demandes de rançons se multiplient.

L'appel de Siargao

De jeunes français quittent tout pour s'installer dans ce paradis Philippin. 

19:30 Le portrait de la semaine 

Roselyne Bachelot, mes secrets d'enfance

Elle raconte « l’indignation, l’humiliation, la révolte, le dégoût ». Dans un livre autobiographique, « Une Omerta française », Roselyne Bachelot révèle des secrets d’enfance.

Elle qui est née dans une famille catholique pratiquante, élevée dans des établissements confessionnels où des abus sexuels auraient été commis par des hommes d’Église. « Ce livre est un cri et un appel ».

Dernière modification le samedi, 11 octobre 2025 19:53
Publié dans Magazines
Suivez nous...