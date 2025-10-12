recherche
11ème épisode de "Successions" dans "13h15 le dimanche" ce 12 octobre 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 12 octobre 2025
Dimanche 12 octobre 2025 dans "13h15 le dimanche", France 2 diffusera le 11ème épisode de la série documentaire "Succession" qui propose une façon de raconter la politique autrement, à travers des accès inédits et exclusifs. 

Cette série documentaire nous plonge dans le quotidien de personnalités politiques jusqu'à la prochaine présidentielle. Elles confient leurs émotions et leurs stratégies.

Épisode 11  L'étau

C’est du jamais-vu sous la Ve République, un gouvernement qui tombe aussi rapidement, en à peine quelques heures : nommé le dimanche 5 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté sa démission le 6. Et le sursis de 48 heures accordé par le président Macron n’aura pas changé grand-chose...

Que s’est-il vraiment passé ? Qu’est-ce qui se joue derrière cette crise politique sans précédent ? Qui a soufflé sur les braises ? En réalité, depuis deux mois, les oppositions sont à l’œuvre, du côté des gauches comme du côté de l'extrême droite, et Les Républicains ne sont pas en reste. A l’horizon, une guerre de... successions, et pourquoi pas celle du président, bien avant 2027 ?

Un épisode réalisé par Cyril Zhâ, Gianni Collot et Alexandru Sechilariu.

