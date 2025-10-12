11ème épisode de "Successions" dans "13h15 le dimanche" ce 12 octobre 2025 sur France 2

Dimanche 12 octobre 2025 dans "13h15 le dimanche", France 2 diffusera le 11ème épisode de la série documentaire "Succession" qui propose une façon de raconter la politique autrement, à travers des accès inédits et exclusifs.

Cette série documentaire nous plonge dans le quotidien de personnalités politiques jusqu'à la prochaine présidentielle. Elles confient leurs émotions et leurs stratégies.

Épisode 11 • L'étau

C’est du jamais-vu sous la Ve République, un gouvernement qui tombe aussi rapidement, en à peine quelques heures : nommé le dimanche 5 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté sa démission le 6. Et le sursis de 48 heures accordé par le président Macron n’aura pas changé grand-chose...

Que s’est-il vraiment passé ? Qu’est-ce qui se joue derrière cette crise politique sans précédent ? Qui a soufflé sur les braises ? En réalité, depuis deux mois, les oppositions sont à l’œuvre, du côté des gauches comme du côté de l'extrême droite, et Les Républicains ne sont pas en reste. A l’horizon, une guerre de... successions, et pourquoi pas celle du président, bien avant 2027 ?

Un épisode réalisé par Cyril Zhâ, Gianni Collot et Alexandru Sechilariu.