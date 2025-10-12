"Reportages découverte - Des vieilles marques à la mode" dimanche 12 octobre 2025 sur TF1

Dimanche 12 octobre 2025 à 14:50, TF1 vous proposera voir ou de recevoir dans "Reportages découverte" le document « Des vieilles marques à la mode » réalisé par Anaïs Ciura.

De vieilles marques, jadis encensées, ont été condamnées à l’oubli… victimes de la concurrence ou de l’évolution des mœurs. Pourtant, des décennies plus tard, sous l’impulsion de passionnés, certaines d’entre elles renaissent de leurs cendres pour prendre leur revanche… Mais le public d’aujourd’hui est-il prêt à retrouver ces marques ? La mode n’est-elle réellement qu’un éternel recommencement ? Solex, les bijoux Vever, les biscuits Drans ou les pulls Anny Blatt…pour ceux qui tentent de les relancer c’est toujours une aventure incroyable…mais aussi un pari risqué.

Camille Vever est issue d’une lignée de joailliers d’exception… La marque a connu son âge d’or au début du XXème siècle avant que son grand père grand-père fasse faillite il y a 40 ans. Camille vient de quitter son poste de PDG d’un laboratoire pharmaceutique pour ressusciter la maison familiale et faire redécouvrir la marque au grand public. « J’ai toujours eu cette voix au fond de moi, plus ou moins présente dans ma vie mais qui me disait toujours : Camille il faut que tu relances la maison de joaillerie familiale… Et j’ai toujours une pensée pour mes ancêtres, je suis sûre qu’ils me regardent de là-haut. » A l’aube de l’ouverture de sa première boutique, Camille réussira-t ’elle à trouver sa clientèle ? Et sera-t-elle à la hauteur de l’héritage familial ? « J’ai mis toutes mes économies dans ce projet. Quitte à me retrouver sans rien, il fallait que je le fasse, c’était comme une mission. »

Alexandra et Antoine eux, ont racheté une très ancienne fabrique de biscuits alors que la production allait cesser : les petits sablés de la maison DRANS. Un symbole à Sablé-sur-Sarthe ! « Certains connaissent la marque depuis qu’ils sont tout petits ; ils venaient avec leurs grands-parents à la biscuiterie, c’est inestimable, aujourd’hui si on devait lancer notre marque, ça nous prendrait peut-être 90 ans pour gagner une telle notoriété… ! » Cette année, à l’occasion des 90 ans de la biscuiterie, le couple s’est lancé un défi : faire renaitre une pâtisserie iconique disparue depuis les années 70… le Sabolien. Il n’existe aucune photo de ce gâteau, juste une recette manuscrite. Retrouveront-ils le goût et l’aspect d’antan ?

Grégory, lui, espère avoir flairé la bonne affaire en rachetant Solex, la marque mythique de mobylette des années 60. Avec ses designers, il veut inventer un solex électrique pour séduire les jeunes d’aujourd’hui. « On a une énorme pression, est ce qu’on va faire aussi bien ? Est ce qu’on aura le même succès ? » Le cyclomoteur des années yéyés fait partie de la culture populaire française alors réinventer la marque tout en respectant le style du passé est un challenge très risqué pour Grégory.

Marion, enfin, cherche elle aussi à raviver l’image d’une marque de pull célèbre dans les 80 mais tombée depuis aux oubliettes…. L’entrepreneuse - qui vient de revendre une application de co-voiturage à succès - aime les défis. Elle fait le pari du made in France et de la production à la demande mais elle doit surtout faire connaître la marque Anny Blatt et rajeunir sa clientèle. Pour cela, elle doit convaincre une jeune influenceuse de promouvoir sa nouvelle collection… « Moi j’ai commencé à tricoter grâce aux catalogues de la marque avec ma grand-mère donc cette maison me parle. Et après des années à travailler dans le monde de la technologie sur Internet j’avais besoin d’un métier manuel ; c’est là que j’ai vu que la marque était à vendre. Ca a été une évidence de la relancer ! »

Voici l’histoire de 4 audacieux prêts à exhumer l’esprit de ces vieilles marques…