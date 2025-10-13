recherche
"Ça commence aujourd'hui" lundi 13 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 13 octobre 2025 70
"Ça commence aujourd'hui" lundi 13 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Ce lundi 13 octobre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Un enterrement... et un secret de famille qui explose !

Audrey a découvert à l’adolescence que son père n’était pas son père biologique. Après des recherches, elle a retrouvé son vrai père et tissé avec lui un lien fort, mais secret, sa famille refusant de la reconnaître. Lorsqu’il est décédé, elle n’a pas été prévenue et n’a pas pu lui dire adieu, vivant ce deuil dans le silence, comme une fille cachée.

Marie-Françoise a grandi chez un voisin qu'elle considérait comme un père de cœur, sans savoir qu’il était en réalité son père biologique ! Ce secret ne lui a été révélé que le jour de sa mort. Sa mère avait eu une histoire extraconjugale avec cet homme, chez qui elle faisait le ménage.

15:05 Celui qui a tué leur enfant n'avait pas 18 ans

Faustine Bollaert accueille des parents qui ont perdu leur enfant, tué par un jeune de moins de 18 ans.

Christophe nous livre son témoignage suite au meurtre de son fils Matisse, 15 ans. Quelques semaines auparavant, Matisse avait commencé à avoir de nouvelles fréquentations. Suite à une "battle de rap", un jeune du même âge finira par lui asséner plusieurs coups de couteau qui lui ont été fatals.

C'est dans une forêt que le corps d'Alexandre, 17 ans, a été découvert en train de se consumer. Deux frères de deux familles différentes ont voulu se débarrasser de leur camarade de peur que celui-ci ne les dénonce pour un cambriolage perpétré des semaines plus tôt. Anna, sa maman, nous confie l'effroyable horreur de cet assassinat.

Jérémy a été le bouc émissaire lors d'une soirée entre copains. Le jeune homme sera retrouvé mort suite à plusieurs agressions d'une dizaine de jeunes âgés entre 13 et 21 ans. Corine et Élina témoignent du deuil impossible de leur fils et frère.

Dernière modification le lundi, 13 octobre 2025 09:41
Publié dans Magazines, Lundi
