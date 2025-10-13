recherche
"Les maternelles XXL" lundi 13 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

lundi 13 octobre 2025
"Les maternelles XXL" lundi 13 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Lundi 13 octobre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire lundi 13 octobre 2025 :

J’ai pu allaiter mon bébé sans être enceinte !

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Le juge qui parle aux enfants
  • Lecture à haute voix : Albert est notre champion !
  • Tout, tout, vous saurez tout sur le périnée
  • Les bébés aussi ont leur spa !
  • Un juge au service des enfants
  • Faut-il forcer un enfant à prêter ses jouets ?
  • Emojis : les ados nous font la leçon !
  • Michel Cymes, quel père êtes-vous ?
  • Comment tu l’appelles, toi, ton papi ?
Suivez nous...