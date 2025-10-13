"Les maternelles XXL" lundi 13 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire lundi 13 octobre 2025 :
J’ai pu allaiter mon bébé sans être enceinte !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Le juge qui parle aux enfants
- Lecture à haute voix : Albert est notre champion !
- Tout, tout, vous saurez tout sur le périnée
- Les bébés aussi ont leur spa !
- Un juge au service des enfants
- Faut-il forcer un enfant à prêter ses jouets ?
- Emojis : les ados nous font la leçon !
- Michel Cymes, quel père êtes-vous ?
- Comment tu l’appelles, toi, ton papi ?