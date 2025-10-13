recherche
Magazines

"C à vous" lundi 13 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 13 octobre 2025 190
"C à vous" lundi 13 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 13 octobre 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 13 octobre 2025 :

18:55 C à vous

Gouvernement Lecornu II :

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste.

Rentabilité, corps échangés, défunts maltraités : l'enquête choc sur le business de la mort

Brianne Huguerre-Cousin et Matthieu Slisse pour leur livre "Les Charognards, pompes funèbres, enquête sur le business de la mort" aux éditions du Seuil.

20:00 C à vous, la suite

Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche, Cédric Jimenez et Laurent Gaudé pour le film “Chien 51”.

Seb & Sofyan pour leur série “Souvenirs” disponible à partir de mercredi sur CANAL+.

Dernière modification le lundi, 13 octobre 2025 17:27
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; lundi 13 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 13 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

13 octobre 2025 - 17:17

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; lundi 13 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 13 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

13 octobre 2025 - 17:17

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 12 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 12 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

11 octobre 2025 - 19:40 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...