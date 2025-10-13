"C à vous" lundi 13 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici les invités qui seront reçus ce lundi 13 octobre 2025 :
18:55 C à vous
Gouvernement Lecornu II :
Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste.
Rentabilité, corps échangés, défunts maltraités : l'enquête choc sur le business de la mort
Brianne Huguerre-Cousin et Matthieu Slisse pour leur livre "Les Charognards, pompes funèbres, enquête sur le business de la mort" aux éditions du Seuil.
20:00 C à vous, la suite
Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche, Cédric Jimenez et Laurent Gaudé pour le film “Chien 51”.
Seb & Sofyan pour leur série “Souvenirs” disponible à partir de mercredi sur CANAL+.