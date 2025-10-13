"28 minutes" lundi 13 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 13 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 13 octobre 2025 :

Dans "Les fantômes de l’île de Peleliu", l'historien Bruno Cabanes égratigne le mythe de la guerre juste des États-Unis dans le Pacifique.

Otages israéliens et prisonniers palestiniens libérés, sommet pour la paix à Charm El-Cheikh : les cartes politiques sont-elles rebattues au Moyen-Orient ?

Cet historien égratigne le mythe de la guerre juste des États-Unis dans le Pacifique

De septembre à novembre 1944, en pleine guerre du Pacifique entre Américains et Japonais, Peleliu, petite île de trois kilomètres de large sur dix kilomètres de long, devient le théâtre d'une des batailles les plus meurtrières de cette guerre.

L’historien français Bruno Cabanes, titulaire de la chaire d’histoire militaire à l’Ohio State University, revient sur cette offensive américaine dans son dernier ouvrage, "Les fantômes de l’île de Peleliu", paru aux éditions du Seuil. Le récit mêle le témoignage d'un vétéran américain, Eugene Sledge, ancien "marine" déployé à 20 ans sur l'île, et les différents voyages de Bruno Cabanes, étendus sur plusieurs années. Une histoire singulière à valeur universelle sur les traumatismes occasionnés par la guerre, sur la façon dont circulent les récits selon qu’on appartienne au camp des vainqueurs ou à celui des vaincus, et ce, à un moment où l’histoire fait l’objet aux États-Unis, depuis le retour de Donald Trump, d’une instrumentalisation politique.

Otages libérés, sommet pour la paix : les cartes sont-elles rebattues au Moyen-Orient ?

"Bienvenue à la maison", a écrit le ministère des Affaires étrangères israélien dans une série de messages sur X, accueillant le retour des vingt derniers otages israéliens vivants ce lundi 13 octobre au matin. En échange, près de 2000 prisonniers palestiniens sont en cours de libération. Les dépouilles de 28 autres Israéliens otages du Hamas doivent être rendues aux familles prochainement.

Ce lundi, se tient un sommet pour la paix à Charm El-Cheikh, en Égypte, en présence de Donald Trump, Emmanuel Macron et une vingtaine d'autres dirigeants internationaux, ainsi que du secrétaire général de l’ONU. L'objectif pour la présidence égyptienne est de "mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient". Le Hamas ne participe pas au sommet, laissant les médiateurs qataris et égyptiens le représenter, alors que Benjamin Netanyahu a décliné l'invitation. Sifflé à Tel-Aviv ce samedi, le premier ministre israélien va-t-il devoir rendre des comptes pour le désastre sécuritaire du 7 octobre 2023 ainsi que la destruction de la bande de Gaza ? Côté palestinien, la question du désarmement du Hamas est inscrite dans le plan Trump, mais l’organisation terroriste a déjà affirmé, par la voix d’un responsable du mouvement, qu’il en était "hors de question".

Xavier Mauduit nous retrace l'histoire de la colonisation française de l'île de Madagascar où la Gen Z manifeste depuis plus de deux semaines.

Marie Bonnisseau revient sur les appels au boycott de la plateforme de streaming Spotify qui prennent de l’ampleur avec comme slogan "mort à Spotify".

Les invités :

Bruno Cabanes pour son livre "Les fantômes de l’île de Peleliu".