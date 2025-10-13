"Quotidien" lundi 13 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus lundi 13 octobre 2025 :
Blanche Leridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne.
Guillaume Hennette, pour son livre « Donald. Le monde à pile ou face » aux éditions Tallandier.
Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l'IFOP.
Jérôme Jaffré, chercheur associé au CEVIPOF et politologue.