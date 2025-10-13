recherche
"Quotidien" lundi 13 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 13 octobre 2025
"Quotidien" lundi 13 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce lundi 13 octobre 2025 à 19:20 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus lundi 13 octobre 2025 :

Blanche Leridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne.

Guillaume Hennette, pour son livre « Donald. Le monde à pile ou face » aux éditions Tallandier.

Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l'IFOP.

Jérôme Jaffré, chercheur associé au CEVIPOF et politologue.
Suivez nous...