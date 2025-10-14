recherche
"C à vous" mardi 14 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 14 octobre 2025 203
"C à vous" mardi 14 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 14 octobre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 14 octobre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Réforme des retraites, 49.3, fiscalité… Ce qu’il faut retenir du discours de politique générale de Sébastien Lecornu

Bruno Cautrès, politologue et chercheur au CNRS.

Éric Heyer, économiste.

Le fils de Cédric et Delphine Jubillar accuse son père de maltraitances dans une lettre lue à l'audience

Damien Delseny, journaliste, chef du service police/justice du Parisien-Aujourd’hui en France.

20:00 C à vous, la suite

Laury Thilleman, pour "Rendez-vous en terre inconnue avec Cyril Lignac chez les Gauchos" ce soir sur France 2.

Philibert Humm, pour le livre "Roman policier" et la pièce de théâtre "Roman fleuve".

Vincent Dedienne, pour l’album "Un lendemain soir de gala".

Dans la cuisine de C à vous

Nabil Zemmouri, chef de cuisine.

Dernière modification le mardi, 14 octobre 2025 17:07
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Suivez nous...