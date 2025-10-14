"C ce soir" mardi 14 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 14 octobre 2025 à 22:15 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 14 octobre 2025 :

Lecornu • Vers une sortie de crise ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Hadrien Mathoux, journaliste à Marianne.

Lucile Schmid, présidente du think tank La Fabrique écologique.

Blanche Leridon, directrice éditoriale de l’Institut Montaigne.

Rémi Lefebvre, professeur de science politique.

Andréa Kotarac, porte-parole du RN.