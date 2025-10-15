"Les maternelles XXL" mercredi 15 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mercredi 15 octobre 2025 :
Mon bébé miracle, que je n’osais pas espérer
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Alzheimer : expliquer la maladie aux petits
- Une activité sportive complète : quel cirque !
- La puberté de A à Z
- Daniela et Maya, arrivées en France, seules, à 14 ans
- Pas facile d’être un ado aujourd’hui
- Faut-il récompenser les enfants ?
- Les ados sont-ils crados ?
- La famille, une source d’inspiration intarissable
- Au secours, mon enfant ne veut plus rien manger !