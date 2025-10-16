recherche
"Quotidien" jeudi 16 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 16 octobre 2025
"Quotidien" jeudi 16 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce jeudi 16 octobre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus jeudi 16 octobre 2025 :

Benjamin Morel, constitutionnaliste, docteur en science politique.

Alexandre Astier, Anne Girouard, Jean-Christophe Hembert et Nicolas Gabion, pour le film « Kaamelott - Deuxième partie, partie 1 » au cinéma le 22 octobre.

Dernière modification le jeudi, 16 octobre 2025 18:36
Magazines
