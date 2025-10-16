recherche
"C ce soir" jeudi 16 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 16 octobre 2025
"C ce soir" jeudi 16 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 16 octobre 2025 à 22:45 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 16 octobre 2025 :

Trump  Vraie ou fausse paix ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Myriam Benraad, politologue.

Renaud Girard, grand reporter au Figaro.

Robert Malley, diplomate américain.

Hadjar Aouardji, directrice de la recherche à l'IRIS.

Ofer Bronchtein, président du Forum International pour la Paix.
Dernière modification le jeudi, 16 octobre 2025 21:27
