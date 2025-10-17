"Les rencontres de 20h30" avec Stéphanie Gicquel, de l'Antarctique au record de Millau, ce 17 octobre 2025 sur France 2

Vendredi 17 octobre 2025, après le 20H de France 2, le magazine "Les rencontres de 20h30" propose le portrait de Stéphanie Gicquel, une coureuse française d'ultra-endurance.

Le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Stéphanie, le goût de l’effort

C’est une histoire de dépassement de soi et de quête d’absolu bien plus que de performance. Celle de Stéphanie Gicquel, la numéro 1 française de course d’endurance qui, après avoir couru les plus grands marathons sur les cinq continents et traversé l’Antarctique, s’est imposé un nouveau défi : boucler en huit heures la grande course des 100 kilomètres de Millau.

"Les rencontres de 20h30" ont suivi cette sportive dont la trajectoire inspire des milliers de jeunes coureuses à travers le monde.

Un portrait de Paul Degenève, Patrice Caillonneau et Alexandru Sechilariu.