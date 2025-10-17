recherche
"Quelle époque !" samedi 18 octobre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

vendredi 17 octobre 2025
"Quelle époque !" samedi 18 octobre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

Samedi 18 octobre 2025 à 23:20, Léa Salamé présentera sur France 2 un nouveau numéro de “Quelle époque !”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

"Quelle époque !" c'est le talk-show spectaculaire, drôle et festif, du samedi soir sur France 2. Une émission de société et de divertissement, qui va raconter notre époque et interroger notre société.

Parce que notre époque est traversée par de profondes transformations, de grandes fractures et des débats idéologiques majeurs. Parce que notre société est marquée par une jeunesse en mutation, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante ! "Quelle époque !" est un lieu de rencontres et de débats.

“Quelle époque !” c'est un lieu de rencontres entre les personnalités qui marquent l’actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux.

Samedi 18 octobre 2025, Léa Salamé reçoit : Patrick Fiori, Frederic Poggi, Amélie Nothomb, Alain Juppé, Benjamin Biolay, Nicolas Demorand, Sonia Devillers, Benjamin Duhamel, Karine Joly et Greg Crozier.

Pour cette nouvelle saison, Léa Salamé est accompagnée de Philippe Caverivière, Paul et Guillaume de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux et Hugo Clément.

Dernière modification le vendredi, 17 octobre 2025 19:04
Publié dans Magazines
Suivez nous...