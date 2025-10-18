"13h15 le samedi" : Les vies d'Astrid, éleveuse de cochons en Ardèche, ce 18 octobre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 18 octobre sur France 2, le portrait d'Astrid qui a quitté son poste dans les ressources humaines pour élever des cochons en Ardèche.

"13h15 le samedi" retrace la trajectoire d’Astrid : à 35 ans, la jeune femme a déjà eu plusieurs vies… Des études pour devenir avocate avant de travailler dans les ressources humaines, jusqu’au jour où elle décide de tout abandonner pour devenir éleveuse en Ardèche, dans le village d’Alboussière.

Ses bêtes sont des cochons d’exception reconnaissables à leur fourrure laineuse, une espèce rare et très robuste d’origine hongroise appelée Mangalica, prisée par les restaurateurs français.

Quand le magazine avait rencontré Astrid pour la première fois en 2021, elle était seule avec 250 cochons : une vie passionnante, mais éreintante, un combat pour maintenir son élevage. Où en est-elle aujourd’hui ? Comment la jeune maman est-elle parvenue à concilier sa vie de famille et son quotidien d’éleveuse ?

Un reportage signé Nicolas Ducrot, Steven Paillet avec Benjamine Jeunehomme et Oktay Sengul / Hikari Media.