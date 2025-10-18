"Reportages découverte - Ils tracent la route" sur TF1 samedi 18 octobre 2025 (vidéo)

Samedi 18 octobre 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera « Ils tracent la route », un document réalisé par Elise Casta-Verchère.

Entre 2005 et 2020, la longueur des routes en France est passée de 991 000 à 1 105 200 kilomètres, soit une progression de 11,5% en 15 ans. Le réseau routier français est réputé pour son maillage du territoire grâce à ses autoroutes, routes nationales, départementales et communales.

Chaque jour, des femmes et des hommes empruntent ce réseau tentaculaire pour leur travail car ils ont choisi un métier en itinérance. Qu’ils soient commerçants ambulants, vendeurs à domicile ou guides touristiques, leur journée, c’est rouler. Ils avalent des kilomètres et parcourent la campagne, la montagne, les villages et les villes moyennes où les transports en commun ne sont pas toujours bien développés. Leur véhicule leur sert de bureau, d’atelier et parfois de logement provisoire.

Une équipe de "Reportages découverte" a suivi quatre mordus du volant à bord de quatre véhicules -van, bus, 4x4 et fourgon- nous vous proposons quatre road-trips à travers la France et la Suisse, où la beauté de la route n’aura d’égal que les péripéties de nos personnages…

En Corse, Kara est opticienne à domicile. Chaque année, elle parcourt 35 000 kilomètres sur des routes splendides, mais sinueuses et dangereuses, pour fournir des lunettes à ses clients, dont la plupart vivent dans des villages reculés. « Je passe ma journée sur la route. Pour rien au monde je n’ai envie de m’arrêter. J’espère que je vais pouvoir rouler longtemps. Jusqu’à ma retraite peut-être ! » Mais Kara ne s’arrête pas là. Elle veut aussi moderniser le style des lunettes sur l’île et proposer des modèles plus branchés. Pour cela, elle va se rendre à Bastia chez son amie Alexandra qui fabrique des lunettes haut-de-gamme entièrement à la main. Ensemble, elles vont créer une collection de lunettes solaires pour femmes avec des grandes montures au style pop et coloré. « Sur notre petite île, on sait fabriquer des choses. On a un savoir-faire. Ce n’est pas qu’à la capitale à Paris ou à Milan en Italie. La mode, elle est aussi en Corse. » Kara va sillonner les routes de Corse pour vendre cette étonnante collection. Mais les insulaires vont-ils apprécier ces modèles un peu excentriques ?

En Vendée, Alexandre et Guillaume se lancent dans le tourisme itinérant. Pour cela, ils ont acheté un vieux bus des années 70 qu’ils ont transformé en hôtel roulant, avec 8 couchettes à bord, douche, toilettes sèches, coin repas avec cuisinière, frigidaire, évier et rangements comme à la maison. Leur objectif : emmener des Vendéens… en Vendée, et leur faire redécouvrir leur région en les surprenant avec des sites méconnus qu’ils ont dénichés. Mais avant de se lancer, Alexandre et Guillaume vont faire tester le bus à un groupe de voyageurs qui va jouer les cobayes. « Ce qu’on redoute le plus, c’est un problème mécanique. C’est un vieux bus, on joue gros, on en est conscient. C’est aussi un bus qui va à son rythme, c’est pour ça qu’on prend les petites routes. » Ce test grandeur nature va en effet se révéler rocambolesque…

En Suisse, l’outil de travail de Marion, c’est son camion. Elle est fleuriste ambulante sur les routes qui bordent le Lac Léman dans le canton de Vaud, proche de Genève. Elle vend ses fleurs sur les marchés, mais ne parvient pas à en vivre correctement. Pour tenir le coup, Marion roule dès qu’elle peut vers son refuge en France, en Ardèche, où ses parents ont une maison de famille. « C’est notamment sur les routes ardéchoises que je trouve l’inspiration pour mes bouquets. » Mais cette fois-ci, Marion va devoir rentrer précipitamment en Suisse, car une cliente lui propose de fleurir son mariage dans un hôtel prestigieux au bord du Lac Léman. Une occasion unique pour Marion de mettre un pied dans ces mariages huppés et rémunérateurs. « Il ne faut pas que je me loupe, c’est la première fois que je vais fleurir une réception de ce standing. » Marion va-t-elle être à la hauteur ?

Dans la Vallée de Chamonix, Julien ne travaille pas vraiment sur la route, mais il a permis à de nombreuses personnes de la prendre. Son métier : aménager des vans en utilisant du bois comme dans des petits chalets. Une expertise et un esthétisme qui font de Julien la star des vans aménagés. Cette année, il se lance un nouveau défi : « Aménager un fourgon qui pourra accueillir dans le plus grand confort une famille de 4 ou 5 personnes. Un véhicule où l’on tient debout avec une douche et un lit permanent. On ne l’a jamais fait, c’est une première ! » Finies les banquettes que l’on convertit chaque soir. Julien et son équipe n’ont qu’un mois pour réaliser cette prouesse technique. Ils doivent exposer ce prototype dans un salon de spécialistes en Auvergne, où ils sont très attendus. Mais aménager un fourgon implique de toucher à la structure du véhicule et cela provoque immanquablement des problèmes en cascade. Julien va-t-il parvenir à concevoir ce fourgon que lui seul proposera sur le marché ?