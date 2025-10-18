Les invités de "Chez Ruquier" sur T18 samedi 18 octobre 2025 à 19:25

Samedi 18 octobre 2025 à 19:25, Laurent Ruquier présentera sur T18 un nouveau numéro de "Chez Ruquier", un nouveau magazine sur l'actualité culturelle.

Chaque samedi à 19:25 sur T18, Laurent Ruquier accueille les figures incontournables et les nouveaux visages du cinéma, de la musique, de la littérature, du spectacle vivant et des arts plastiques.

Autour de lui, ils débattent, s'amusent et partagent ce qui fait battre le cœur de la culture aujourd'hui.

Qui sont les invités de Laurent Ruquier ?

Cette semaine, Laurent Ruquier reçoit :

Jérémy Lorca, pour son nouveau spectacle « Amoureux solitaire ».

David Diop, pour son livre « Où s’adosse le ciel ».

Christophe Barbier, journaliste.

Pauline Courtin, artiste lyrique.

Émilie Lanez, journaliste.