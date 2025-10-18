"Enquête Exclusive" au Pérou, le Far West à 4 000 mètres d’altitude, dimanche 19 octobre 2025 sur M6

Dimanche 19 octobre 2025 à 23:15, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Enquête Exclusive" : « Pérou : le Far West à 4 000 mètres d’altitude ».

À plus de 4 000 mètres d’altitude, l’Altiplano péruvien fascine autant qu’il éprouve ceux qui osent s’y aventurer. Berceau de l’Empire inca, cette région aux paysages grandioses attire chaque année des millions de touristes venus admirer le Machu Picchu ou les salines de Maras. Mais à ces altitudes extrêmes, le manque d’oxygène peut vite transformer un séjour en cauchemar, comme à Cuzco où certains visiteurs finissent sous assistance respiratoire.

Si des hommes ont choisi de s’installer dans ces altitudes extrêmes, c’est que les montagnes de l’Altiplano recèlent des trésors. Autour de La Rinconada, la ville la plus haute du monde, perchée à 5 300 mètres, des milliers d’habitants affrontent un climat glacial et un air raréfié. 40 000 personnes y vivent, attirées par une gigantesque mine d’or. Arnaldo fait partie des 10 000 mineurs qui, au péril de leur vie, descendent chaque jour dans les galeries pour extraire quelques grammes du précieux métal. Une quête de fortune souvent illusoire, car les salaires restent dérisoires.

Mais cette ruée vers l’or a transformé la ville en zone de non-droit. Pour tenter d’y maintenir l’ordre, une soixantaine de policiers sont déployés sous la direction du major Aranda. Lors de leurs patrouilles à haut risque, ils procèdent à des saisies d’explosifs vendus illégalement, une activité florissante dans cet univers impitoyable.

Sur ces hauts plateaux, un autre trésor attise toutes les convoitises : la vigogne, un cousin du lama dont la laine est l’une des plus rares et précieuses au monde. Les grandes maisons de couture s’arrachent cette fibre d’exception, qui peut atteindre 300 euros le kilo. Espèce protégée, la vigogne ne peut être élevée en captivité. Elle vit en totale liberté et ne peut être tondue qu’une fois par an, lors du "chakku", une battue traditionnelle organisée par les habitants. Ce rituel ancestral, qui permet de récolter la précieuse laine, est aussi l’occasion de rendre hommage à la terre à travers des offrandes.

Enquête au sommet des Andes, là où les hommes tentent, tant bien que mal, de dompter l’altitude.