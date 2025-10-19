"Reportages découverte" en immersion aux Puces de Saint-Ouen dimanche 19 octobre 2025 sur TF1

Dimanche 19 octobre 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Saint-Ouen : Puces and Love ! », un documentaire inédit réalisé par Adèle Ménard.

Aux Puces de Saint-Ouen, on n'est jamais à l'abri d'une surprise ! Avec ses 5 millions de visiteurs annuels, ce village d'antiquaires aux portes de Paris est devenu le 5ème site touristique de France.

Pendant plusieurs mois, les équipes de "Reportages découverte" ont suivi celles et ceux qui font battre le cœur du plus grand marché d'antiquités au monde. Ils sont antiquaires, jeunes ou aguerris, experts, et tous ont accepté de dévoiler leurs petits secrets : comment flairer la perle rare ? Quels sont les pièges à éviter ? En compagnie de ces professionnels, nous allons découvrir les coulisses des Puces de Saint-Ouen.

Aline Bachelier est antiquaire et "personal antic shopper" Son travail ? Conseiller et accompagner des clients étrangers désireux de trouver aux Puces des objets qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. Elle va accompagner une riche acheteuse américaine dans une virée shopping qui pourrait bien lui réserver des surprises.

Christian Hassler est un "broc' à l'ancienne". Ses aïeux se sont installés il y a près d'un siècle aux Puces de Saint-Ouen. L'antiquaire est au fil du temps devenu expert en mobilier et objets anciens. Mais à 79 ans, lui qui pensait tout connaître va être mis à l'épreuve avec une demande d'expertise insolite.

À 29 ans, Marius Simon est le plus jeune marchand du très chic marché Biron, le Faubourg Saint Honoré des Puces. Il incarne une toute nouvelle génération d'antiquaires, mais se faire une place parmi les 2000 antiquaires des Puces n'est pas une sinécure. Pour cela, il espère mettre la main sur des verreries très rares. Son objectif : présenter ses pépites à un célèbre collectionneur.

François Lachaud est expert en cadres anciens. Ce qui le fait courir, c'est autant la découverte de l'objet rare que la richesse de l'histoire qu'il cache. Il va devoir expertiser près de 500 cadres qui seront mis en vente aux enchères dans le célèbre hôtel des ventes de Drouot, véritable annexe des Puces, L'ensemble de la vente représente une estimation de 250 000 euros à 350 000 euros. Brocanteurs et antiquaires se retrouvent à Drouot et tous sont à la recherche de la même chose : la bonne affaire.