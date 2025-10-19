"C Politique" dimanche 19 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 19 octobre 2025 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 19 octobre 2025 :

Gaza - Ukraine • Peut-on déclarer la paix comme on déclare la guerre ?

Les invités reçus par Thomas Snégaroff :

Barbara Cassin, politologue.

Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales.

Bérénice Cheron, maître de conférences.

Benjamin Olivennes, philosophe.

Stéphane Audoin-Rouzeau, historien.