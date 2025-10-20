"Ça commence aujourd'hui" lundi 20 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Ce lundi 13 octobre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Thème non communiqué

Le thème de l'émission du jour n'a pas été communiqué par France 2. La chaîne a publié des extraits des émissions qui seront diffusés cette semaine :

15:05 Seuls ou en couple, ils sont heureux d'être papa à 20 ans !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des jeunes hommes aujourd’hui papas à seulement 20 ans, et heureux de l’être.

Ismaël est devenu père à 18 ans. Après la naissance de son fils, son ex-compagne a fait une grosse dépression post-partum et Ismaël s’est retrouvé papa solo, alors que son bébé n’avait que 3 mois. Aujourd’hui, il est un jeune papa épanoui avec fils Zaïan.

Suite à une grossesse non voulue découverte tardivement, Julian et sa compagne ont d’abord envisagé un accouchement sous X, ne se sentant pas prêts à devenir parents. Après en avoir discuté avec leur entourage et y avoir réfléchi, ils ont finalement décidé de garder leur enfant.

Sacha a rencontré sa compagne alors qu’elle était déjà enceinte. Par amour, et loin d’être refroidi par cette nouvelle, Sacha a tout de suite considéré cet enfant comme son propre fils, sentant qu’ils avaient autant à s’apporter mutuellement.