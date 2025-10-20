"Ça commence aujourd'hui" lundi 20 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Thème non communiqué
Le thème de l'émission du jour n'a pas été communiqué par France 2. La chaîne a publié des extraits des émissions qui seront diffusés cette semaine :
15:05 Seuls ou en couple, ils sont heureux d'être papa à 20 ans !
Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des jeunes hommes aujourd’hui papas à seulement 20 ans, et heureux de l’être.
Ismaël est devenu père à 18 ans. Après la naissance de son fils, son ex-compagne a fait une grosse dépression post-partum et Ismaël s’est retrouvé papa solo, alors que son bébé n’avait que 3 mois. Aujourd’hui, il est un jeune papa épanoui avec fils Zaïan.
Suite à une grossesse non voulue découverte tardivement, Julian et sa compagne ont d’abord envisagé un accouchement sous X, ne se sentant pas prêts à devenir parents. Après en avoir discuté avec leur entourage et y avoir réfléchi, ils ont finalement décidé de garder leur enfant.
Sacha a rencontré sa compagne alors qu’elle était déjà enceinte. Par amour, et loin d’être refroidi par cette nouvelle, Sacha a tout de suite considéré cet enfant comme son propre fils, sentant qu’ils avaient autant à s’apporter mutuellement.