recherche
Magazines

"Des racines et des ailes" : Au fil de la Loire, mercredi 22 octobre 2025 sur France 3

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 octobre 2025 124
"Des racines et des ailes" : Au fil de la Loire, mercredi 22 octobre 2025 sur France 3

Mercredi 22 octobre 2025 à 21:10, Carole Gaessler vous proposera dans le magazine "Des racine et des ailes" un passionnant voyage à la découverte des innombrables trésors du plus long fleuve de France : la Loire.

Avec ses 1 000 kilomètres, la Loire est le plus long fleuve de France… De sa source dans le Massif central jusqu’à l’océan Atlantique, nous suivons les aventures d’hommes et de femmes de Loire : artisans, gardiens des savoir-faire, défenseurs du patrimoine ou bateliers renouant avec la grande histoire de la navigation fluviale. Tous revendiquent un lien fort avec ce fleuve qui irrigue un quart de l’Hexagone.

À la Renaissance, le Val de Loire devient une véritable vallée des rois. Près de 900 châteaux y sont édifiés ; certains sont connus dans le monde entier, comme ceux de Chambord ou d’Amboise. Dans le parc du château royal d’Amboise, Ianek Kocher restaure la chapelle Saint-Hubert, chef-d’œuvre gothique où repose Léonard de Vinci. Pour le jeune sculpteur, l’enjeu est essentiel : il doit réussir à tailler dans le tuffeau l’enfant Jésus avec le même talent que les maîtres de la Renaissance.

Aux sources de la Loire, au pied du mont Gerbier-de-Jonc, Erwan Balança et Yves Fagniart partent pour une aventure le long du plus grand fleuve de France. Les deux naturalistes cherchent à photographier et à peindre les animaux du fleuve : nous les suivons en canoë, sur les traces des castors et des martins-pêcheurs.

Au XIXe siècle, sur les rives de la Loire, la faïencerie de Gien est l’une des plus importantes d’Europe. Les faïenciers utilisent alors le sable et l’argile du fleuve pour la fabrication des pièces. La manufacture a bien failli disparaître, mais aujourd’hui des passionnés relancent ce savoir-faire. Ils ont fait appel à Jean-Charles de Castelbajac, qui prépare une nouvelle collection contemporaine. Nous assistons à la création de pièces exceptionnelles.

À Nantes, une flotte de 30 bateaux perpétue la grande tradition de la batellerie en remontant la Loire sur 400 km. Nous découvrons avec eux la navigation sur ce fleuve parfois semé d’obstacles !

Ce numéro n'est pas un inédit, il s'agit d'une rediffusion.

Dernière modification le lundi, 20 octobre 2025 12:05
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La comtesse de Monte-Cristo&quot; en tournage pour TF1 avec Audrey Fleurot

"La comtesse de Monte-Cristo" en tournage pour TF1 avec Audrey Fleurot

20 octobre 2025 - 12:58

Sur le même thème...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 22 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 22 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

20 octobre 2025 - 12:21

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 22 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 22 octobre 2025, les invités reçus par …

20 octobre 2025 - 12:21 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...