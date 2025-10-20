"C dans l'air" lundi 20 octobre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce lundi 20 octobre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 20 octobre 2025, Aurélie Casse recevra Alain Minc, économiste et essayiste, auteur de "Somme toute", aux éditions Grasset.

Les députés de la commission des Finances ont commencé aujourd'hui l'examen du budget de l’État, alors que les délais sont particulièrement contraints, et que pèse l'épée de Damoclès d'une adoption du budget par ordonnances s'ils sont dépassés. Les débats permettront avant tout de jauger l'équilibre des forces sur les différentes dispositions, sachant que les députés repartent dans l'hémicycle de la copie initiale. L'examen du texte en séance plénière commencera vendredi, pour un vote solennel prévu le 4 novembre. Le Premier ministre s'est en outre engagé à ne pas utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter le budget, ce qui suppose que les débats aillent "au bout" du texte, jusqu'au vote.

Avec un déficit qui devrait s'établir à 5,4% en 2025, le gouvernement ambitionne un effort global d'une trentaine de milliards d'euros pour 2026, entre nouveaux prélèvements (14 milliards) et économies de dépenses (17 milliards) afin de ramener le déficit public à 4,7% du produit intérieur brut (PIB). Il accepterait d'assouplir cet objectif jusqu'à "sous 5%" pour permettre des compromis.

Vendredi, une autre donnée s'est ajoutée au tableau : l'agence de notation S&P a annoncé abaisser d'un cran la note de la France, invoquant une incertitude "élevée" sur les finances publiques.

Alain Minc, économiste et essayiste, livrera son analyse sur le budget de l'Etat, et sur la possibilité d'atteindre les objectifs fixés. Il reviendra également avec nous sur les conséquences de la dégradation de la note de la dette de la France par l'agence S&P. Celui qui avait conseillé Emmanuel Macron, nous donnera également son avis sur sa fin de mandat, et son héritage.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Maryvonne de Saint-Pulgent, ancienne directrice du patrimoine au Ministère de la Culture.

Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de l’Express.

Fabrice d’Almeida, historien et vice-président de l'université Paris Panthéon-Assas.

Laurent Valdigiué, journaliste d’investigation à Marianne et expert en sécurité.

Nathalie Abbou Vidal (en duplex), experte en bijoux et pierres précieuses - Haute école de joaillerie

Le thème de l'émission :

Ce dimanche, en plein jour, quatre malfaiteurs ont pénétré dans le musée du Louvre et dérobé en seulement sept minutes huit bijoux d’une valeur « inestimable ». Ce braquage spectaculaire, survenu sous les yeux de visiteurs médusés, fait la Une des médias du monde entier.

En France, c’est la sidération. Mais très vite, une question s’impose : comment un tel vol a-t-il pu avoir lieu dans l’un des lieux culturels les plus emblématiques du pays ? Les voleurs seraient entrés par une simple porte-fenêtre donnant sur les quais de Seine. Les alarmes auraient bien fonctionné, mais les agents présents ne les auraient pas entendues.

La sécurité du musée est au cœur des interrogations. Dès sa prise de fonction en 2021, la présidente-directrice du Louvre avait alerté les autorités et demandé un audit. Selon les syndicats, près de 200 postes équivalents temps plein dédiés à la surveillance des salles ont été supprimés en quinze ans.

Une enquête judiciaire est en cours. En parallèle, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative pour reconstituer précisément le déroulé des faits. Le ministre de l’Intérieur n’a pas fait de commentaires sur d’éventuelles failles dans le dispositif, mais il a demandé à tous les préfets de renforcer la sécurité autour des musées. Un rapport de la Cour des comptes, publié dans les prochains jours, épingle la vétusté des installations techniques du Louvre. Il révèle notamment que 60 % des salles de l’aile Sully et 75 % de celles de l’aile Richelieu ne sont pas équipées de vidéosurveillance.

« Nous avons failli », a reconnu le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, dénonçant l’image déplorable donnée de la France. Les œuvres seront retrouvées et les auteurs traduits en justice a promis de son côté chef de l’État alors que la classe politique se désole de ce braquage.

Cet événement ravive aussi le débat sur le financement du patrimoine. Cet été, Stéphane Bern rappelait dans un de nos reportages que le Louvre nécessitait des investissements massifs. Une note évoque un besoin de 700 millions d’euros. Le chroniqueur, nommé à la tête de la mission Patrimoine en 2017, appelait alors à faire de la culture une cause nationale et à ne pas sacrifier la culture sur l’autel du budget.

Le projet de budget de l’État pour 2026 est justement examiné à partir de ce lundi en commission des Finances de l’Assemblée nationale, dans un climat d'antagonisme politique exacerbé et avec des délais contraints. La bataille budgétaire commence, et elle devrait occuper tout l’automne.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.