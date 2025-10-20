recherche
Magazines

"Les maternelles XXL" lundi 20 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 octobre 2025 86
"Les maternelles XXL" lundi 20 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Lundi 20 octobre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire lundi 20 octobre 2025 :

5 ans de PMA avant de tenir mon bébé dans les bras

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Un dessin animé pour toute la famille à voir au cinéma
  • Dans les coulisses de la série La Colo
  • Mycoses : comment les reconnaitre et les soigner
  • Le test auditif de Marnie, 48h après sa naissance
  • Une aventure sportive et solidaire
  • Nos pires erreurs de parents
  • À quel âge est-on vieux ? Ça se discute !
  • Les confidences d’une mère et de son fils
  • Le caca des papas
Dernière modification le lundi, 20 octobre 2025 18:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; lundi 20 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 20 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

20 octobre 2025 - 18:13

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; lundi 20 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 20 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

20 octobre 2025 - 18:13

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 22 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 22 octobre 2025, les invités reçus par …

20 octobre 2025 - 12:21 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...