"Les maternelles XXL" lundi 20 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Au sommaire lundi 20 octobre 2025 :
5 ans de PMA avant de tenir mon bébé dans les bras
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Un dessin animé pour toute la famille à voir au cinéma
- Dans les coulisses de la série La Colo
- Mycoses : comment les reconnaitre et les soigner
- Le test auditif de Marnie, 48h après sa naissance
- Une aventure sportive et solidaire
- Nos pires erreurs de parents
- À quel âge est-on vieux ? Ça se discute !
- Les confidences d’une mère et de son fils
- Le caca des papas