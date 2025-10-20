recherche
"28 minutes" lundi 20 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 20 octobre 2025
"28 minutes" lundi 20 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 20 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 20 octobre 2025 : 

Homosexualité et religion : l’émancipation féminine selon Hafsia Herzi

Lauréate du César de la meilleure actrice cette année, Hafsia Herzi revient sur le devant de la scène, cette fois-ci en tant que réalisatrice, avec son troisième long métrage, "La petite dernière".

Adapté du roman de Fatima Daas publié en 2020, le film dessine l'histoire de Fatima, interprétée par Nadia Melliti, benjamine d'une famille musulmane de trois filles vivant en banlieue parisienne. La jeune femme est tiraillée entre sa foi et son attraction pour les femmes. Identité, religion, sexualité, avec "La petite dernière", Hafsia Herzi signe une œuvre contemporaine, récompensée du prix d'interprétation féminine pour Nadia Melliti, ainsi que par la Queer Palm au festival de Cannes 2025. Le film sort en salle le 22 octobre. Hafsia Herzi et Mouna Soualem, une des actrices du film, sont les invitées du magazine.

Mouvement "No Kings" : cri d'alarme démocratique ou "haine de l'Amérique" ?

En juin dernier, cinq millions d'Américains sont descendus dans la rue lorsqu'une élue démocrate et son mari ont été retrouvés assassinés chez eux. Le mouvement "No Kings" est alors créé, contre Donald Trump et ses dérives politiques. Environ sept millions de manifestants sont à nouveau descendus dans la rue, samedi 18 octobre, dans tout le pays. Ils dénoncent les atteintes à la liberté d’expression, la remise en cause de la séparation des pouvoirs, les représailles judiciaires contre les opposants, la presse et les immigrés. En envoyant l’armée dans les villes démocrates ou en demandant à sa ministre de la Justice, Pam Bondi, de poursuivre tous ses opposants, comme Letitia James, gouverneure de New York, le président américain abuse-t-il de ses pouvoirs ?

Victor Dekyvère revient sur les vols passés au musée du Louvre, le musée ayant été visé par un cambriolage de grande ampleur ce dimanche.

Marie Bonnisseau part surfer en Californie au célèbre spot de Santa Cruz, où une loutre de mer, voleuse de planche, sème la terreur.

 

 

lundi, 20 octobre 2025
