"Quotidien" lundi 20 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce lundi 20 octobre 2025 à 19:20 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:20 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus lundi 20 octobre 2025 :

Pascal Demurger pour son livre « Gouvernez autrement ! » aux éditions de l'Aube.

Orelsan, Clara Choï et David Tomaszewski pour le film « Yaroï » au cinéma le 29 octobre.