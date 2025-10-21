"Envoyé Spécial" jeudi 23 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

Jeudi 2 octobre 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 2 octobre 2025 :

Prisons de haute sécurité : la méthode anti-mafia

Plus d’un an après l’évasion sanglante de Mohamed Amra au printemps 2024, la France a inauguré cet été sa première prison de haute sécurité à Vendin-le-Vieil. Envoyé spécial a pu pénétrer dans ces nouveaux quartiers de lutte contre le crime organisé et recueillir des témoignages inédits de détenus considérés comme les plus dangereux du pays.

Isolement quasi-total, parloirs derrière une vitre, fouilles systématiques. Un régime carcéral inspiré du modèle des prisons anti-mafia italiennes, comme celle de l'Aquila près de Rome, qu’Envoyé Spécial a également pu visiter avant de recueillir le témoignage rare d’anciens membres de la mafia brisés après des années à l’isolement total.

Un reportage de Romain Boutilly, Giona Messina et Adrien Mellot.

Mamadou Garanké: Le destin brisé d'un jeune boucher

Il y a un mois, Mamadou Garanké Diallo, 21 ans, est mort. Seul, à 3h du matin, sur le parking d'une zone industrielle prés de Dunkerque, en tentant de monter à bord d'un camion en partance vers l'Angleterre. En mai dernier, il avait reçu une deuxième OQTF lui enjoignant de quitter la France au plus vite. Envoyé Spécial avait rencontré ce jeune apprenti boucher en 2023. Il était alors soutenu par son patron, M. Renard, et des dizaines d'habitants qui se mobilisaient et manifestaient pour lui permettre de continuer à travailler dans la boucherie où tout le monde l’appréciait. Mamadou Garanké avait posé le pied en France à l’âge de 16 ans.

Envoyé Spécial revient sur le destin brisé de ce jeune sans papier dont l'histoire avait marqué les téléspectateurs.

Un reportage de Romain Boutilly, Juliette Jonas et Xavier Gaillard.

À quoi servent les réservistes ?

Ils sont ingénieur, professeur, carreleur ou étudiant : depuis le début de l’année, 12000 Français se sont portés candidat pour devenir réservistes dans l’armée.

Un engouement patriotique sans précédent que le gouvernement fait tout pour encourager. Face aux menaces terroristes, aux tensions croissantes avec la Russie, l’objectif est de doubler le nombre de ces militaires à temps partiel pour le porter à 80 000 d’ici 5 ans.

Immersion aux côtés de ces nouveaux soldats : quelles sont leurs motivations ? Comment concilient-ils vie civile et vie militaire ? Et à quoi s’engagent-ils vraiment ?

Un reportage d’Olivier Sibille, Guillaume Marque, Nabil El Abid et Benoit Sauvage.

Afghanistan : aides à l'arrêt, vies suspendues

En Afghanistan, la fin de l’aide humanitaire américaine, décidée par Donald Trump, a des conséquences dramatiques sur le terrain. Le peu d’aide internationale qui arrive encore est placée sous la coupe des Talibans, qui sont désormais les principaux soutiens de populations oubliées par la communauté internationale.

Envoyé Spécial a suivi l’Organisation Internationale pour les Migrations (IOM), qui tente d’aider les rescapés du séisme du 31 août dans l’est du pays. Mais sans les fonds américains, il manque aujourd’hui 16 millions d’euros à l’IOM pour poursuivre son assistance. Dans les campagnes, des centaines de centres de santé ont fermé.

Le reportage raconte le parcours tragique d’une jeune femme morte en couche après la fermeture du dispensaire de son village.

Un reportage de Julien Fouchet et Eric Paget.