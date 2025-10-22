recherche
"Les maternelles XXL" mercredi 22 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 octobre 2025 139
"Les maternelles XXL" mercredi 22 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mercredi 22 octobre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire mercredi 22 octobre 2025 :

Mon bébé a été sauvé in utéro

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Noa, 14 ans, petit prodige en politique !
  • Le paintball : faire du sport en s’amusant !
  • La fièvre : quand s’inquiéter ?
  • Un atelier de coiffure pour les papas !
  • Et si on parlait cash de la ménopause ?
  • Faites votre déco Halloween !
  • Drôle de rendez-vous crème dessert !
  • Sylvie Testud : « la vérité » sur sa famille
  • Que faire des dessins de nos enfants ?
Dernière modification le mercredi, 22 octobre 2025 14:42
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
