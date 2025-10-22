"Les maternelles XXL" mercredi 22 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mercredi 22 octobre 2025 :
Mon bébé a été sauvé in utéro
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Noa, 14 ans, petit prodige en politique !
- Le paintball : faire du sport en s’amusant !
- La fièvre : quand s’inquiéter ?
- Un atelier de coiffure pour les papas !
- Et si on parlait cash de la ménopause ?
- Faites votre déco Halloween !
- Drôle de rendez-vous crème dessert !
- Sylvie Testud : « la vérité » sur sa famille
- Que faire des dessins de nos enfants ?