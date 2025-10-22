"C ce soir" mercredi 22 octobre 2025, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

Camille Diao vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 22 octobre 2025 à 22:55 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 22 octobre 2025 :

Inégalités • Faut-il taxer l'héritage

Camille Diao reçoit sur le plateau :

Mélanie Plouviez, philosophe.

Nicolas Bouzou, économiste, essayiste.

Nicolas Duvoux, sociologue.

Stéphanie Villers, économiste.

Rémy Goubert auteur de « Faut-il abolir l’héritage ? De l’impôt sur la mort à la dotation pour la vie ».