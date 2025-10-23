"Les maternelles XXL" jeudi 23 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire jeudi 23 octobre 2025 :
Mon premier amoureux m’a fait subir des violences
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Le livre qui fait adorer les maths
- De la magie contre le harcèlement
- Enceinte, comment lutter contre les nausées ?
- Bonapace : une préparation à l’accouchement en couple
- Un cri du cœur sur la PMA
- Dans la fratrie, la justice, ce n’est pas l’égalité
- La face cachée de WhatsApp
- Éric et Quentin : papa ou pas papa ?!
- Ma journée en famille au parc d’attractions