"Quotidien" jeudi 23 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus jeudi 23 octobre 2025 :
Margaux Serano, commissaire-priseur.
Franz-Olivier Giesbert, pour son livre « Voyage dans la France d'avant » aux éditions Gallimard.
Laurent Lafitte, pour le film « La femme la plus riche du monde » au cinéma le 29 octobre et « La cage aux folles » au théâtre du Châtelet du 5 décembre au 10 janvier 2026.