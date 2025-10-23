recherche
Magazines

"Quotidien" jeudi 23 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 octobre 2025 273
"Quotidien" jeudi 23 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce jeudi 23 octobre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus jeudi 23 octobre 2025 :

Margaux Serano, commissaire-priseur.

Franz-Olivier Giesbert, pour son livre « Voyage dans la France d'avant » aux éditions Gallimard.

Laurent Lafitte, pour le film « La femme la plus riche du monde » au cinéma le 29 octobre et « La cage aux folles » au théâtre du Châtelet du 5 décembre au 10 janvier 2026.

Dernière modification le jeudi, 23 octobre 2025 18:23
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; jeudi 23 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

"Les maternelles XXL" jeudi 23 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

23 octobre 2025 - 17:01

Sur le même thème...

&quot;Les maternelles XXL&quot; jeudi 23 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

"Les maternelles XXL" jeudi 23 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

23 octobre 2025 - 17:01

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; : Week-end à Hambourg avec Sophie Jovillard samedi 25 octobre 2025 sur France 2

"Echappées belles" : Week-end à Hambourg avec Sophie Jovillard samedi …

23 octobre 2025 - 13:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...