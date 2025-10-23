recherche
"C ce soir" jeudi 23 octobre 2025, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 octobre 2025 167
Camille Diao vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 23 octobre 2025 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 23 octobre 2025 :

Trump  Le véveil de l'autre Amérique ?

Camille Diao reçoit sur le plateau :

Gilles Paris, journaliste au quotidien Le Monde.

Lumir Lapray, activiste rurale.

Patrick Chappatte, dessinateur.

Marc Weitzmann, journaliste.

Ellen Kountz, professeure à l’INSEEC Paris.

