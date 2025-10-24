"Quotidien" vendredi 24 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce vendredi 24 octobre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus vendredi 24 octobre 2025 :

Laurent Lafitte, pour le film « La femme la plus riche du monde » au cinéma le 29 octobre et « La cage aux folles » au théâtre du Châtelet du 5 décembre au 10 janvier 2026.