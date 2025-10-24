recherche
"Quotidien" vendredi 24 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" vendredi 24 octobre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce vendredi 24 octobre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus vendredi 24 octobre 2025 :

Laurent Lafitte, pour le film « La femme la plus riche du monde » au cinéma le 29 octobre et « La cage aux folles » au théâtre du Châtelet du 5 décembre au 10 janvier 2026.

 

