"Les carnets de Julie" au Pays-Basque à revoir sur NOVO 19 dimanche 26 octobre 2025 (vidéo)

Dimanche 26 octobre 2025 à partir de 21:10, NOVO 19 rediffusera deux numéros des "Carnets de Julie" dans lesquels Julie Andrieu nous emmène au Pays-Basque.

Partir à la découverte d’une région, parcourir son histoire à travers une recette ancestrale, typique, pour mieux comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l’aventure que nous allons partager avec Julie Andrieu qui va sillonner les routes de France.

Dans ce numéro, Julie explore le Pays basque et part à la rencontre de passionnés pour réaliser un banquet d'exception.

Elle va tout d'abord pêcher des calamars puis les cuisine avec Dominique.

Julie prend ensuite de la hauteur avec Olivier, professeur de paramoteur. Ensemble, ils survolent la côte basque et la Rhune, une montagne. Julie décide d'y organiser son festin.

Elle rencontre ensuite Christian Duplaissy, ancien rugbyman qui a ouvert la ferme-auberge Ostalapia. Il prend en charge l'organisation du repas pour 22 convives. Au menu : chipirons à l'encre, crabes farcis, agneau braisé, palombes aux cèpes, tarte au chocolat et macarons.