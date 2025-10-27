"Les maternelles XXL" lundi 27 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire lundi 27 octobre 2025 :
J’ai découvert que mon père n’était pas mon père biologique
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Vive le caca !
- Comment réussir la sortie de la maternité ?
- Ados filles et garçons : tous vaccinés contre le HPV !
- Les petits ont leur coiffeur
- Mon enfant a peur du noir
- Et si la neuroatypie était un super pouvoir ?
- Antoine Duléry, artiste de père en fils
- Mamaaaaaan !
- Comment gérer la Switch ?